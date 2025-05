Mit einer schweren Diagnose leben lernen

Lernen Sie, auch Lebensaspekte abseits der Erkrankung Beachtung zu schenken: Dafür – regelmäßig – eine bunte Gesellschaft vorstellen, die an einem langen Tisch sitzt. Jeder Aspekt Ihres Lebens hat hier seinen Platz. Sehen Sie vor sich, dass dort Ihre Krankheit sitzt, daneben die Kreativität, gegenüber die Lust am Kochen, weiter hinten Ihr Talent zum Fotografieren, daneben Ihre Augen, die gerne Tiere beobachten, an der Ecke die Beine, die Sie durch den Wald tragen etc. Setzen Sie noch wichtige Menschen an die Tafel, wie Freunde oder Familie. Dieses Bild zeigt, wie viel Gutes es noch immer in Ihrem Leben gibt. Die Krankheit ist der ungebetene Gast, den niemand eingeladen hat. Wenn er zu laut wird und unangenehm auffällt, stellen Sie sich vor, wie die anderen Gäste, also Ihre Ressourcen, ihn in die Schranken weisen.