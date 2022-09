Gewalttäter kam mit blauem Auge davon

Brutal auf Frau eingetreten

Bei einem letzten Treffen drehte der Handwerker durch: Mit Fäusten prügelte er das Gesicht seiner früheren Freundin grün und blau, zerstörte ihr Handy und trat seinem schon am Boden liegenden Opfer wiederholt in die Rippen - die Frau musste ins Spital und hatte noch Glück im Unglück: Denn wären Rippen gebrochen und beispielsweise in die Lunge eingedrungen, hätte sie auch sterben können.