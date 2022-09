Flughafen Wien: IFM wollte keinen Kontrollwechsel

Wien und Niederösterreich hatten am Mittwoch bekannt gegeben, dass sie acht Flughafen-Aktien dazugekauft haben. Damit steigt ihre syndizierte Beteiligung auf 40 Prozent plus acht Aktien, gemeinsam mit dem Mitarbeiterfonds, der genau 10 Prozent hält, haben diese österreichischen Kernaktionäre nun eine knappe Mehrheit. Demgegenüber hält die IFM-Gruppe ebenfalls 40 Prozent am Flughafen plus ein paar Aktien und hat für den Streubesitz ein Angebot gelegt. Wie sich das Interesse an dem Angebot entwickelt, wollte Kerschl am Donnerstag nicht kommentieren.