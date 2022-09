Enorme Schäden: Taifun „Noru“ erreichte Vietnam

Nachdem er zuvor in Japan und auf den Philippinen hatte und acht Menschen das Leben gekostet hatte, ist Taifun „Noru“ nach Vietnam weitergezogen und hat die Küstengebiete in der Nacht auf Mittwoch (Ortszeit) erreicht. Starker Wind und heftiger Regen in den Zentralregionen des südostasiatischen Landes. In mehreren Provinzen brach die Stromversorgung zusammen, Tausende Häuser beschädigt. Den Behörden zufolge wurden aber zunächst keine Todesopfer gemeldet.