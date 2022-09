Taifun „Noru“ wütet in Asien, trifft auf Vietnam

In Vietnam haben die Behörden vor der Ankunft des heftigen Tropensturms „Noru“ Tausende Menschen vorsorglich in Sicherheit gebracht. In betroffenen Regionen gingen schon am Dienstag starke Regengüsse nieder, noch bevor „Noru“ auf Land traf. Zuvor hatte „Noru“ in Japan und auf den Philippinen gewütet, wo er acht Todesopfer forderte.