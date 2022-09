Bananen droht Pilz-Drama wegen des Klimawandels

Noch aber kommen die bei uns Supermarkt-typischen Bananen - benannt nach dem Duke of Cornwall William Cavendish, der 1834 die ersten Bananen dieser Sorte importierte und dann die Kultivierung einleitete - am Fließband und großteils in Bioqualität aus dem dichten Wald. Sie hängen in Plastik (wird neuerdings recycelt) verpackt an einem Haken, werden von einem eigenen strengen Lebensmittelinspektor auf Qualität sorgfältig überprüft und penibel gewaschen, ehe sie über den Panamakanal und Hamburg ihren langen Weg zu uns antreten.