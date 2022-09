Volkskrankheit COPD immer besser behandelbar

Krankheitsschübe werden verringert

Dazu kommen neue, besonders vielversprechende interventionelle Methoden - direkt am erkrankten Gewebe eingreifend: Bei der so genannten „bronchialen Rheoplastie“ werden im Rahmen einer Lungenspiegelung (Bronchoskopie) bestimmte schleimproduzierende Zellen mittels elektrischer Energie abgetragen, also verödet. Das führt ebenfalls zu einer Verringerung der Schleimproduktion in der Bronchialschleimhaut, was wiederum die Häufigkeit von Krankheitsschüben reduziert. Weitere klinische Studien laufen.