Julia Grabher kann eine alte Rechnung begleichen

Nach ihrer Niederlage im Achtelfinale beim WTA 125er-Turnier vergangene Woche in Budapest ist Julia Grabher wieder aus den Top-100 der Weltrangliste gerutscht. Dennoch führt die nunmehrige Nummer 102 der Welt die Setzliste beim ITF W60er-Sandplatzturnier in San Sebastian (Sp) an.