Fürsorge, Zuwendung und Pflege rund um die Uhr

Der tragische Fall Leon, der in Tirol ertrunken ist, nachdem sein Vater bei einem Raubüberfall bewusstlos geschlagen wurde, rückte Familien mit besonderen Bedürfnissen medial in den Mittelpunkt. Der Sechsjährige litt an einem seltenen Gendefekt (Syngap-Syndrom). Betroffene sind in ihrer motorischen und geistigen Entwicklung deutlich verlangsamt. Der Bub hatte aber auch mit Schlafstörungen zu kämpfen. Er wachte alle zwei Stunden auf. So war der nächtliche Spaziergang um 4 Uhr Früh nichts Ungewöhnliches, da dieser das Kind beruhigte.