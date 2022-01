Menschen mit Behinderung als Forscher ihres Lebens

„Ich bin ein Forscher“, sagt Christian Fast stolz. Das Ungewöhnliche an diesem Satz: Es gibt in Österreich nicht viele Menschen mit Lernbeeinträchtigungen wie ihn, die das von sich behaupten können. Das „Forschungsbüro Menschenrechte“ der Lebenshilfe in Graz ist die wohl erste und einzige derartige Einrichtung. „Es geht darum, nicht nur über Menschen mit Behinderung zu reden, sondern mit ihnen. Sie sollen ihr Leben und die Gesellschaft aktiv mitgestalten können“, sagt Kurt Feldhofer, der das 2016 gegründete Büro leitet.