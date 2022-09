Starker Tropensturm bedroht Kuba und Florida

Notstand in Florida ausgerufen

Mit schwerem Regen, Sturzfluten und Überschwemmungen ist den Angaben zufolge bis Mitte der Woche auch in Florida, zunächst in der Inselkette Florida Keys und dann auch weiter nördlich, zu rechnen. Der Gouverneur des Bundesstaates, Ron DeSantis, erklärte vorsorglich den Notstand und rief die Bevölkerung auf, entsprechende Vorkehrungen zu treffen.