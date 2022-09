Bub (16) auf A8 überrollt und mitgeschleift - tot

Sonntagfrüh ereignete sich auf der A8 im Gemeindegebiet Haag am Hausruck der tödliche Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Lenkerin aus Deutschland fuhr gegen 5.40 Uhr am rechten Fahrstreifen in Richtung Sattledt. Plötzlich befand sich eine Person auf der Fahrbahn. Die auf der Fahrbahn stehende Person, ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Ried im Innkreis, wurde vom Pkw der 19-Jährigen erfasst und zu Boden geschleudert.