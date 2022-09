Affenpocken: Wien weitet Impf-Angebot sofort aus

Termine bereits ab Montag

Die Termine dafür werden bereits am kommenden Montag, 26. September vergeben. Alle Personen aus den definierten Zielgruppen, die vorgemerkt sind, bekommen an dem Tag automatisch eine Erinnerung sowohl per E-Mail als auch per SMS. Danach können die Impftermine gebucht werden. Zu beachten ist dabei, dass nur jene Personen, die die ihre Personendaten aktualisiert haben, die Impftermine auf www.impfservice.wien einsehen können. Die Termine für die ersten 360 prä-expositionellen MPX-Impfungen, die Wien am vergangenen Montag freigeschaltet hatte, waren binnen 25 Minuten ausgebucht.