Rennbahn-Spaß für Jung und Alt ist auf Schiene

Familie Gutmann-Etl ist eigens aus der Südsteiermark angereist. Papa und Onkel waren am Vormittag am Salzburgring in echten Rennboliden unterwegs, die Söhne Jan und Nick durften am Nachmittag ans Steuer der Miniatur-Flitzer. „Das ist viel besser als Daheim, man hat eine riesen Auswahl“, erklärt Nick. „Wenn das bei uns in der Gegend wäre, dann wären wir sicher öfter da“, ergänzt Papa Josef.