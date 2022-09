„Sind eine große Familie mit viel Benzin im Blut“

Steffny hielt Wort, in Brünn ging es zu siebend bald los

Spätsommer 1997: Ein Geldgeber (Sektkellerei Kattus) war bald aufgetrieben, Steffny hielt Wort, in Brünn feierte die Serie mit sieben Rennautos die Geburtsstunde. Seither begrüßten Steffny und Co. gut 800 Fahrer. Aktuell wird in zehn unterschiedliche Divisionen unter dem Deckmantel der Historischen auf die Tube gedrückt. Zwischen Hockenheimring und Misano (It) bis in den Osten der Slowakei.