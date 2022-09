App schickte Wanderer in die Irre, dann Akku leer

Die drei Freunde (35, 37, 38) aus Deutschland stiegen während ihres Urlaubes im Salzkammergut von Hallstatt auf den 1934 Meter hohen Vorderen Hirlatz auf. Die Männer planten ihre Tour mit einer App, rechneten mit etwa sechs Stunden Gehzeit und starteten deshalb erst gegen 11 Uhr in Hallstatt ihre Tour. Der augewählte Weg war jedoch ein unmarkierter Jagdsteig, weshalb sich die Orientierung bereits zu Beginn als schwierig erwies. Die drei Männer folgten ihrem „Track“ am Handy weiter bergwärts. In der Höhe erschwerte dann noch zusätzlich der gefallene Schnee der Vortage den Aufstieg.