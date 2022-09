Bursche vergewaltigte Freundin (15)

Der Bursche wurde öfters gewalttätig

Im August des vergangenen Jahres ohrfeigt der Bursche seine Freundin und nimmt sie in den Schwitzkasten. Grund dafür ist seine Eifersucht. Das Mädchen verzeiht ihm. Vor drei Monaten zeigt der Angeklagte seiner Freundin erneut, wer der Meister ist. In seiner Unterkunft, kommt es wieder zu Gewalttätigkeiten, weil es ihm nicht passt, dass sie nachhause gehen will. Der Jähzornige schubst sein Opfer gegen die Tür und versetzt ihm mehrere Fußtritte.