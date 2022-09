Fett und Strom „vergolden“ das Schnitzel

„Beim Schnitzel ohne Beilagen ist in peripheren Gebieten so bei 13 Euro, in zentraler Lage bei vielleicht 17 Euro Schluss“ - der Sprecher der KultiWirte in OÖ, Karl Wögerer aus Feldkirchen/D., hat die nächste Hiobsbotschaft am Handy erhalten: Ein oft eingesetztes Frittier-Fett wird mit 1. Oktober um bis zu 100 Prozent teurer. Und das, obwohl es schon jetzt um bis zu 165 Euro im 20-Liter-Behälter gehandelt wird - das ist auch der Preis, den der Wirt ab 1. Oktober in etwa zahlen soll. „Wir müssen uns nach Alternativen umsehen. Beim Großhandel Metro wurde schon ein Preisstopp für einige nötige Waren eingezogen. Aber wie lange die das durchhalten, ist unklar“, sagt Wögerer. Und er nennt noch ein Beispiel: „Beim Bier zahlt man im Handel für 50 Liter rund 60 Euro, der Wirt soll für 160 Euro einkaufen. Das passt nicht zusammen.“