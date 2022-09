Teilmobilmachung trifft russische Luftfahrt hart

Die russische Luftfahrt steht angesichts der Teilmobilmachung wegen des Kriegs in der Ukraine vor Personalproblemen. Bis zu 80 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter könnten eingezogen werden, berichtete die russische Zeitung „Kommersant“ am Freitag. Der Hintergrund ist, dass russische Pilotinnen und Piloten ihre Ausbildung zum Großteil in militärischen Abteilungen von Flugschulen absolviert haben.