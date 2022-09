Klimabonus wird erst nächstes Jahr ausbezahlt

Typisch österreichisch

Der 500-Euro-Klimabonus stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Zuerst gab es die Diskussion, wer die Zahlung bekommen soll und wer nicht. Dann die Aufregung um die Überweisung an bereits verstorbene Österreicher. Und jetzt auch noch die zähe Auszahlung, die sich wie ein schlechter Strudelteig in die Länge zieht. Doch nicht nur die (mangelhafte) Durchführung, sondern auch das Verhalten der Empfänger ist typisch österreichisch. Man kann durchaus glücklich sein, 500 Euro geschenkt zu bekommen. Egal, ob die jetzt oder erst in ein paar Wochen kommen: Wir werden sie nämlich auch dann noch brauchen!