Kaum Vorschriften, trotzdem gut durch den Herbst

Staatlich verordnete Corona-Maßnahmen gibt es - momentan - trotz neuer Omikron-Variante kaum mehr. Das heißt aber nicht, dass das Virus und seine Gefahren verschwunden sind. Wer die herbstlichen Tage also möglichst sicher begehen will, der setzt auf Eigenverantwortung. Die „Krone“ weiß, was Sie selbst für sich und Ihre Lieben tun können.