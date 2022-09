Maskierter überfiel mit einem Messer Wettbüro

Der bislang unbekannter Täter, maskiert mit einer dunklen Maske, betrat am Donnerstag, kurz vor 23 Uhr, das Wettbüro in Haid. Der Mann ging sofort hinter den Tresen, bedrohte den Angestellten (48) mit einem Messer und forderte Bargeld. Der Angestellte kam der Aufforderung nach und gab Bargeld in das mitgebrachte Papiersackerl des Täters.