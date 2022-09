Van der Bellen: „Müssen Dynamik aufrechterhalten“

Van der Bellen hatte gemeinsam mit Bundeskanzler Karl Nehammer und Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP) am Mittwoch auch einen Termin bei UNO-Generalsekretär António Guterres. Am Abend war für Van der Bellen sowie Nehammer der Rückflug nach Wien geplant. Schallenberg bleibt noch bis Freitag in New York, am Donnerstag steht seine Rede vor der UNO-Vollversammlung auf dem Programm.