Streit um Bauaufträge in der Landeshauptstadt

Eine Firma dreimal beauftragt

Als Beispiel wird die Leichtathletikarena genannt, vergabetechnisch in Einzelprojekte gestückelt. „2018 geplant, enthielt das Konzept neben der Laufbahn und Rasenanlage bereits ein Zielhaus und Kabinen. Aber erst im Mai 2019 fiel die Entscheidung zur Vergabe von 81.000 Euro für Holzbauarbeiten am Zielhaus, 50.000 Euro für Installationen im Zielhaus und 79.000 Euro für die Flutlichtanlage am Zielhaus. Wieso erst so spät?“, fragt die SPÖ. Ein und dieselbe Holzbaufirma sei im Rahmen dieses Projekts dreimal beauftragt worden - Gesamtsumme 233.700 €.