Michael Ludwig: „Rasche Entscheidung war geboten“

Ihm sei das Geschäftsstück am 15. Juli vorgelegt worden und er habe rasch entscheiden müssen, beteuerte der Bürgermeister. Da etwa durch die Wartung der Pipeline Nord Stream 1 große Verunsicherungen an den Energiemärkten zu befürchten waren. „Eine Entscheidung war in kürzestmöglicher Zeit herbeizuführen“, so Ludwig.