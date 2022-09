Wirtschaftsprüfer entlasten Wien Energie vorerst

Am Geschäftsmodell will Weinelt festhalten, es sei „alternativlos“. Man warte nur auf den Abschlussbericht der Prüfer, um neue Termingeschäfte abzuschließen. Diese seien notwendig, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Denn Wien Energie ist anders: Im Winter fällt bei der Fernwärmeerzeugung Strom an, der als Überschuss verkauft wird.