In Oberösterreichs Natur für die Natur unterwegs

Umweltschutz ist ein heißes Thema. Jetzt mehr denn je. Die Stadt Schärding hält deshalb den Stadtplatz am Sonntag autofrei. Dafür kann mit Helmut Wittmann an einer Sagenwanderung teilgenommen werden. Bei einer Tagung im Linzer Ursulinenhof fragt der Naturschutzbund OÖ „Lieben wir unsere Natur zu Tode?“. Es darf mitdiskutiert werden. Mit Lamas und Alpakas führt eine Tour in die Berge.