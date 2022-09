Falsche Staatsanwältin fordert 80.000 Euro Kaution

Ins Visier einer dreisten Betrügerin geriet am Dienstag eine 55-Jährige in Innsbruck: Die Unbekannte gab sich am Telefon als Staatsanwältin aus, behauptete, dass ihre Tochter in Haft sei und forderte Zigtausende Euro Kaution. Die Geldübergabe konnte - dank der Tochter - im letzten Moment gerade noch verhindert werden. In einem weiteren Fall wurde eine Bekannte des Opfers (88) zur Retterin.