Kandidaten gehen in den Endspurt für Hofburg-Wahl

Amtsinhaber Alexander Van der Bellen ist aktuell mit Auslandsreisen beschäftigt. Nach seiner Rom-Reise vergangene Woche und der Teilnahme am Begräbnis von Queen Elizabeth II. am Montag reist das österreichische Staatsoberhaupt am Dienstag weiter nach New York. Dort wird er an der UNO-Vollversammlung teilnehmen und in der „ZiB 2“ ein Interview geben. Anschließend hat sein Team noch zwei Wochen Wahlkampf geplant, in denen Van der Bellen durch Österreich touren wird. Termine sind in Niederösterreich, der Steiermark und Wien geplant.