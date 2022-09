„Bundespräsident als Gegengewicht zur Regierung“

Hofburg-Kandidat Tassilo Wallentin hat am Montagabend sein Verständnis von der Amtsführung des Bundespräsidenten dargelegt. So soll für ihn das Staatsoberhaupt ein „Gegengewicht zur Regierung“ sein und in gewissen Situationen „Führungsstärke zeigen“. Eine „gesunde Distanz“ zur Politik sei daher von Vorteil, so Wallentin, der weiterhin auf seine Unabhängigkeit pocht.