Verein „netER“ kämpft für Energiewende in Europa

„Wir unterstützen das Ziel eines treibhausgasneutralen Europas.“ So lautet der Leitsatz von „netER“, dem Verein zur Weiterentwicklung der Energiewende Europas. Am Dienstag fand in der Thöni Akademie in Telfs das erste Symposium des im heurigen Frühjahr gegründeten Vereins statt. Wie berichtet, standen zwei Vorträge sowie eine Podiumsdiskussion mit hochkarätigen Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Medien auf der Agenda.