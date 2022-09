Charles trauert nun in Schottland um die Queen

Letzter Gruß zeigt Queen in Balmoral

Kurz nach der privaten Beisetzung von Queen Elizabeth am Montagabend veröffentlichte die Royal Family einen allerletzten Gruß. Auf Twitter ging ein Foto der Queen online, das sie beim Spaziergang am Gelände von Schloss Balmoral, zu dem die Königin ein Leben lang ein besonderes Verhältnis hatte, zeigt. Wie die „Daily Mail“ berichtete, sei das Foto 1971 entstanden. Im Kommentar zu dem Bild hieß es: „Mögen Engelsschwärme dich zur Ruhe singen. In liebevoller Erinnerung an Ihre Majestät die Königin.“