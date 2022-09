Nun wählt das schwarze „Heilige Land Tirol“

7. Die Kompetenz:

Bei Wahlen entscheidet prinzipiell nicht das objektive Themenwissen der Politiker, sondern wen die Wähler subjektiv in einem Themengebiet für kompetent halten. Von den Tiroler Spitzenkandidaten punktet Dornauer am ehesten in der Sozialpolitik, Abwerzger bei Zuwanderung, Mair energiepolitisch, Oberhofer in Bildungsfragen und Haselwanter-Schneider gegen Korruption. Mattle steht diesbezüglich in keinem Punkt ganz hinten, doch genauso nirgendwo vorne an erster Stelle.