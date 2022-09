Suche nach Vermisstem pausiert - Schuh gefunden

Heute, Montag, wird erst am Nachmittag wieder mit Sonargeräten nach dem Abgängigen gesucht. Am Dienstag ist aufgrund der Niederschläge eine Suche voraussichtlich nicht möglich. Am Mittwoch ist ab 16.30 Uhr eine neuerliche großangelegte Suchaktion geplant. Raftingboote, Sonargeräte, Tauchroboter sowie Taucher werden nach dem 57-Jährigen in der Salzach bei Gries suchen, so Einsatzleiter Engelbert Haunsperger von der Wasserrettung Pongau West.