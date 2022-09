Eine Lücke, die nicht zu füllen sein wird

Christoph Freund und Red Bull Salzburg - das ist eine Erfolgsgeschichte, die in Österreich ihresgleichen sucht. Seit 2006 arbeitet er bei den Bullen, Sportdirektor ist er seit 2015. Viele Fehler hat der 45-Jährige in seinen Jahren als Boss in der Mozartstadt nicht gemacht. Auch wegen oder vor allem dank des Pinzgauers wurde Salzburg zu einem der besten Ausbildungsvereine in Europa. Mittlerweile entscheiden sich hochtalentierte Nachwuchsjuwele für einen Wechsel an die Salzach und nutzen Auftritte in der Königsklasse als Sprungbrett für große Karrieren.