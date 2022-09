Hörl geht von klarem Wahlerfolg der Tiroler VP aus

Brachte die vergangene Landtagswahl in Tirol mit 44 Prozent für die ÖVP einen klaren Wahlerfolg hervor, dürfte sich nach letzten Umfragen dieses Bild wohl ändern. Demnach könnte die ÖVP mit Spitzenkandidat Anton Mattle auf rund 25 Prozent abstürzen. Von diesen Werten will Hörl in einem Interview des ORF-Magazins „Hohes Haus“ nichts wissen: „Ich gehe davon aus, dass wir 37 bis 38 Prozent machen werden, weil ich glaube, dass der Toni der richtige Kandidat ist.“