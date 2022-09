Politologe: Steht der „3er“, fällt Mattle nicht

„Loyaler Parteisoldat“

Mattles Vorteil sei zudem: Er werde in der ÖVP als „loyaler Parteisoldat“ wahrgenommen, der sich in einer sehr schwierigen Situation zur Verfügung gestellt habe. Hinzu komme: Pelinka sah in einer solchen Konstellation derzeit niemanden, der sich wirklich aufdrängen und Mattle gefährlich werden könnte. Der mitunter gehandelte Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser gelte nicht zuletzt aufgrund diverser medialer Aussagen „nicht unbedingt als parteiloyal.“