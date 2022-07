Seilbahn systemrelevant: Hörl sorgt für Aufregung

Er wolle nicht zuschauen, wenn der Strom in die Stadt fließt und die Erzeuger in den Tälern sitzen auf dem Trockenen, sagte Österreichs oberster Seilbahner, ÖVP-NR Franz Hörl bei der Eröffnung einer neuen Bahn in Vorarlberg. Auch Seilbahnen müssten in der Energiekrise versorgt werden.