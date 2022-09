Hurrikan „Fiona“ traf Puerto Rico mit voller Wucht

Der Hurrikan „Fiona“ ist in Puerto Rico auf Land getroffen und hat starken Regen sowie „katastrophale“ Überschwemmungen und Erdrutsche in weiten Teilen der Karibikinsel ausgelöst. „Fiona“ erreichte die Südwestküste in der Nähe von Punta Tocón mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Stundenkilometern.