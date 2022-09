Selenskyj hofft auf Panzer - Deutschland zögert

Während der deutsche Kanzler Olaf Scholz am Samstag die gewünschten Panzerlieferungen neuerlich ablehnte, genehmigte die deutsche Regierung die Ausfuhr von 18 Haubitzen des Rüstungskonzerns Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Ein Bericht der „Welt am Sonntag“ über den Deal im Umfang von 216 Millionen Euro wurde von einem Regierungssprecher am Samstag bestätigt. Allerdings können die Haubitzen frühestens in zweieinhalb Jahren ausgeliefert werden. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, zeigte sich dennoch erfreut. „Damit wird ein großer Beitrag geleistet, um die Schlagkraft der ukrainischen Armee massiv zu stärken“, sagte er der Zeitung.