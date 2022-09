„Erkennt Ukraine rechtzeitig, wann genug ist?“

Vor zehn Tagen hat die ausgesprochen erfolgreiche Überraschungs-Offensive der Ukraine in der Region um Charkiw begonnen. Im „Club 3“-Talk von „Krone“, „Kurier“ und „profil“ warnt Oberst Berthold Sandtner, Militärstratege des Bundesheeres, vor den Gefahren, die solche enormen Gebietsgewinne mit sich bringen. „Ohne belehrend zu wirken, stellt sich die Frage: Erkennt die ukrainische Seite bei ihrem Vorstoß rechtzeitig, wann es genug ist? So einen großen Raum zu halten, ist schwierig, und man muss danach trachten, dass einem nicht das Gleiche passiert wie den Russen. Vorerst sieht es aber nicht so aus, als würde die Ukraine weiter offensiv vorgehen.“