Viele Betriebe fürchten schon um ihre Existenz

Stromkosten, Heizen, gestiegene Rohstoffpreise, bevorstehende Gehaltserhöhungen und zu erwartender Kaufkraftverlust: Die Teuerungswelle stellt die Betriebe in Villach vor große Herausforderungen. „Es ist im Moment einfach nicht kalkulierbar, wie sich die Situation entwickeln wird“, schildert Oliver Hönlein, der unter anderem den Trend Store in der Innenstadt betreibt. In zwei seiner Geschäfte hat er zum Beispiel bereits auf energiesparende Beleuchtung umgestellt. „Noch kommen wir ohne eine Erhöhung der Preise durch. Doch anderen Geschäften geht es nicht so gut. Sie haben bereits durch zwei schwere Coronajahre vieles von ihrem Speckgürtel aufgebraucht“, so Hönlein.