Camilla würdigt Queen in emotionalem Videoclip

In einer emotionalen Videobotschaft, die am Sonntagabend ausgestrahlt werden soll, hat Königsgemahlin Camilla der gestorbenen Queen Elizabeth II. Tribut gezollt. „Sie war immer Teil unseres Lebens“, so die Ehefrau des neuen britischen Königs Charles III. Sie sei nun 75 Jahre alt und könne sich an niemand anderen an der Spitze erinnern. Besonders in Erinnerung bleiben würde ihr das Lächeln der Queen. Dieses sei einfach „unvergesslich“.