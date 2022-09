Wallentin publizierte Buch zu Asyl und Inflation

Harter Kurs bei Asyl

In puncto Asyl forderte Wallentin bei der Pressekonferenz etwa, dass die Grenzen dichtgemacht werden müssten. Anträge von Menschen aus sicheren Drittländern sollen gar nicht erst angenommen werden, statt Geld solle es mehr Sachleistungen für Flüchtlinge geben. Darüber hinaus solle das Strafrecht verschärft werden, obwohl er nicht jedem Asylwerber unterstelle, kriminell zu sein, sagte Wallentin. Der Hofburg-Kandidat berichtete von Befragungen in Afrika, wonach der Großteil der Flüchtlinge nach Europa oder in die USA wolle. „Ich hab sogar afrikanische Freunde“, aber ein Land könne nicht alles auffangen.