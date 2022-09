Queen: Van der Bellen reist zu Staatsbegräbnis

„Es fällt schwer, sich eine Welt ohne die Queen vorzustellen. Queen Elizabeth II. war nicht nur Zeitzeugin fast eines Jahrhunderts, sie war eine maßgebende Persönlichkeit in der Weltgeschichte. Auch in bewegten Zeiten hat sie ihre Autorität, ihre Zuversicht, ihre Disziplin, ihr Pflichtbewusstsein, ihre Standhaftigkeit und auch ihren feinen britischen Humor niemals verloren“, hatte Van der Bellen am Donnerstag in einer Videobotschaft auf Twitter erklärt. „Sie war eine gute Kraft in der Welt. Farewell, Queen Elizabeth“, so das Staatsoberhaupt, das seine Rede mit einige Sätzen auf Englisch beendete. Nun will sich der Präsident wie auch zahlreiche andere Staats- und Regierungschefs der Welt persönlich von der Queen verabschieden.