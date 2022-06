MFG-Chef: Mit Brachial-Programm in Hofburg-Wahl

Der Vorsitzende der impfkritischen Partei MFG (Menschen-Freiheit-Grundrechte), Michael Brunner, tritt zur Bundespräsidenten-Wahl am 9. Oktober an. Sein erklärtes Ziel sei, Amtsinhaber Alexander Van der Bellen in eine Stichwahl zu zwingen, sagte er am Montag. Der Kampf gegen die Corona-Maßnahmen bleibt Programm. So würde Brunner laut eigener Aussage die gesamte Regierung sofort entlassen und die Aufhebung aller verbliebenen Corona-Maßnahmen erzwingen.