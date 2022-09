Wie kritisch dürfen Sie sein, Herr Mangott?

Sein Büro an der „Sowi“, dem Institut für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften an der Innsbrucker Uni, ist klein und hell. Prof. Gerhard Mangott genießt es, einmal nicht im Scheinwerferlicht der TV-Kameras zu stehen. 600 Interviews hat der Politologe heuer schon gegeben, an manchen Tagen sind es bis zu sechs. Kein Wissenschaftler in Tirol hat den Namen „Universität Innsbruck“ so häufig in die Welt gebracht.