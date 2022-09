Häuser heute doppelt so teuer wie im Jahr 2012

Bereits zum dritten Mal in Folge ist 2021 die Zahl der Immobilienverkäufe in Oberösterreich gesunken - explodierende Preise könnten ein Grund sein. Im Vorjahr hat ein Haus um fast 28.000 Euro mehr gekostet, als noch im Jahr 2020. Und wer jetzt renovieren will, muss nochmal nachrechnen - es kostet einfach alles, Material, Stunden, viel mehr.