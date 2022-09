Heidi, die Zweite

Das freut mich sehr! Viele Leserinnen und Leser haben mir ihr persönliches Verhalten und ihre Ziele beschrieben, viele wollen ihren Fleischkonsum wieder auf einmal pro Woche wie in meiner Jugend verringern. Überraschend viele haben mir geschrieben, dass sie noch einen Schritt weiter gehen und Vegetarier werden wollen oder schon sind. Der Trend setzt sich also fort, der Fleischkonsum wird auch in Österreich nach dem zweistelligen Minus der letzten Jahre weiter sinken.