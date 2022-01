Schock-Video zeigt Lebensmittelverschwendung auf

In der Produktion, also bei der industriellen Verarbeitung von tierischen und pflanzlichen Rohmaterials zu Veredelungszwecken, fallen jährlich 121.800 Tonnen vermeidbarer Lebensmittelabfall an. Zu den Ursachen gehören etwa technische Störungen im Betrieb, falsches Gewicht der Produkte, Fehletikettierungen, Beschädigungen oder Verderb der Ware sowie Sortimentswechsel, Verpackungsneugestaltung und Saisonwarenproduktion. Mit 35.000 Tonnen machen Brot und Gebäck, welche im Handel nicht verkauft wurden und zur Vernichtung retourniert werden, etwa ein Viertel dieser Lebensmittelverluste aus in der Produktion aus.